"La mia sensazione, fin dalla prima partita di Champions è che al Napoli, o meglio ad Antonio Conte della Champions interessasse relativamente. Tutte le volte che ho sentito una conferenza di Conte prima e dopo la Champions l'ho sentito parlare di campionato. Non ho mai avuto la sensazione che lui fosse sintonizzato sulla competizione più importante per club, quella che ti porta i soldi. Io De Laurentiis non lo sento ma posso percepire il suo fastidio. Se in 8 partite fai 8 punti, non ti salva niente, nemmeno i tantissimi infortuni che sono un problema causato anche dall'incapacità provata di Conte di non saper gestire il doppio appuntamento. Lui deve gestire la settimana come ai vecchi tempi.

I giocatori hanno provato a dirglielo. Questa cosa delle assenza è certamente una sfortuna, ma Neres è diventato indispensabile perché non c'erano gli altri e così Vergara. La tua forza lavoro non l'hai gestita benissimo. Mai sentito dire Conte ho sbagliato anche io. Una serie di dichiarazioni inaccettabili. Ha appena mandato via un calciatore pagato 40 mln e lo abbiamo visto in campo tre volte. L'idea che si debba ripassare sempre dal mercato... non è così".