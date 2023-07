UFFICIALE – Atalanta, preso Bakker: “L’ho scelta perché mi piace come società”

"Teun Koopmeiners mi ha parlato bene della squadra e della città, confermando le buone sensazioni che mi hanno portato all'Atalanta. L'ho scelta perché mi piace come società". Sono le prime dichiarazioni di Mitchel Bakker, che ha firmato per 4 anni più opzione per un altro col club nerazzurro: "Ricordo l'atmosfera meravigliosa e il bello stadio di quando l'affrontai in Europa League - ha proseguito l'esterno sinistro olandese classe 2000, arrivato dal Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 9 milioni più 1 di bonus -.