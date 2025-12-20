"Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Bologna, frattura angolata della clavicola per Bernardeschi con l’Inter: la nota
ultimora
UFFICIALE – Bologna, frattura angolata della clavicola per Bernardeschi con l’Inter: la nota
Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra
Questo il comunicato del club rossoblu in merito all'infortunio accusato ieri dal trequartista della squadra di Italiano contro l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA