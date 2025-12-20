FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Bologna, frattura angolata della clavicola per Bernardeschi con l’Inter: la nota

ultimora

UFFICIALE – Bologna, frattura angolata della clavicola per Bernardeschi con l’Inter: la nota

UFFICIALE – Bologna, frattura angolata della clavicola per Bernardeschi con l’Inter: la nota - immagine 1
Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane".

UFFICIALE – Bologna, frattura angolata della clavicola per Bernardeschi con l’Inter: la nota- immagine 2

Questo il comunicato del club rossoblu in merito all'infortunio accusato ieri dal trequartista della squadra di Italiano contro l'Inter.

Leggi anche
Inter, 100 anni fa nasceva Benito Lorenzi: la storia di “Veleno” tra racconti e leggende
Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena: “Avrebbe calciato ma è uscito...

© RIPRODUZIONE RISERVATA