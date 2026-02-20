fcinter1908 ultimora Offerta dal Qatar per la Lazio? Il comunicato: “Il club non è in vendita”

Offerta dal Qatar per la Lazio? Il comunicato: “Il club non è in vendita”

Il club biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale in cui smentisce categoricamente una proposta per la cessione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, che raccontano di un'offerta da 600 milioni di euro, la Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in cui arriva la secca smentita:

"In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società.

La S.S. Lazio non è in vendita.

La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri.

La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio.

Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato.

Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento".

(Fonte: Sito ufficiale Lazio)

