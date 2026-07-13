“Ringrazio il presidente Kustić e la dirigenza della Federazione per questa opportunità. Guidare la nazionale croata è il più grande onore per qualsiasi allenatore del nostro Paese. Sono consapevole delle grandi aspettative dopo lo splendido lavoro di Zlatko Dalić, ma chi allena la Croazia deve essere pronto a convivere con questa responsabilità. Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori di grande qualità e il mio compito sarà portare energia, ambizione e determinazione affinché la Croazia continui a far parte dell'élite del calcio mondiale”.