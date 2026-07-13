La Croazia riparte da Slaven Bilic. La Federcalcio croata (HNS) ha annunciato l’erede di Zlatko Dalic, che lascia la guida della nazionale dopo la fine dell’avventura ai Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.
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UFFICIALE – La Croazia di Sucic ha un nuovo CT: si tratta di un ritorno dopo 14 anni
La nomina è stata approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della federazione su proposta del presidente Marijan Kustić, dopo aver ottenuto anche il via libera della Commissione Tecnica. Per Bilić si tratta di un ritorno: aveva già guidato la Croazia dal 2006 al 2012.
“Ringrazio il presidente Kustić e la dirigenza della Federazione per questa opportunità. Guidare la nazionale croata è il più grande onore per qualsiasi allenatore del nostro Paese. Sono consapevole delle grandi aspettative dopo lo splendido lavoro di Zlatko Dalić, ma chi allena la Croazia deve essere pronto a convivere con questa responsabilità. Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori di grande qualità e il mio compito sarà portare energia, ambizione e determinazione affinché la Croazia continui a far parte dell'élite del calcio mondiale”.
Sono le prime parole di Bilic dopo il ritorno.
“Affronto questa sfida con enorme entusiasmo. Mi sento un allenatore più maturo ed esperto rispetto al 2006, ma con la stessa motivazione e lo stesso desiderio di vedere una Croazia forte, coraggiosa e vincente”.
Nuovo CT per Petar Sucic, centrocampista dell’Inter, che dal suo debutto nel settembre 2024 ad oggi ha totalizzato 21 presenze e 2 gol con la nazionale maggiore della Croazia.
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