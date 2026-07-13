Inizia ufficialmente la stagione 2026/27 dell'Inter. Dopo più di un mese dall'ultima volta i nerazzurri si sono radunati all'Inter Training Centre: inizia così ad Appiano Gentile la preseason dei Campioni d'Italia, che nella giornata di giovedì 16 luglio partiranno per il ritiro tedesco di Donaueschingen.
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Inter, inizia ufficialmente la stagione 2026/27: lavoro in palestra per i nerazzurri
I Campioni d'Italia sono tornati dopo più di un mese all'Inter Training Centre: lavoro in palestra nella mattinata di lunedì
Nella mattinata di lunedì i nerazzurri hanno lavorato in palestra: tra i macchinari dell'Inter Training Centre è così iniziata la preparazione dei Campioni d'Italia verso la nuova stagione.
(Fonte: Inter.it)
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