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Inter, inizia ufficialmente la stagione 2026/27: lavoro in palestra per i nerazzurri

Inter, inizia ufficialmente la stagione 2026/27: lavoro in palestra per i nerazzurri - immagine 1
I Campioni d'Italia sono tornati dopo più di un mese all'Inter Training Centre: lavoro in palestra nella mattinata di lunedì
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Inizia ufficialmente la stagione 2026/27 dell'Inter. Dopo più di un mese dall'ultima volta i nerazzurri si sono radunati all'Inter Training Centre: inizia così ad Appiano Gentile la preseason dei Campioni d'Italia, che nella giornata di giovedì 16 luglio partiranno per il ritiro tedesco di Donaueschingen.

Inter, inizia ufficialmente la stagione 2026/27: lavoro in palestra per i nerazzurri- immagine 2

Nella mattinata di lunedì i nerazzurri hanno lavorato in palestra: tra i macchinari dell'Inter Training Centre è così iniziata la preparazione dei Campioni d'Italia verso la nuova stagione.

(Fonte: Inter.it)

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