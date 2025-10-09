Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Michel Platini , ex calciatore, ha raccontato un retroscena riguardante l'Inter al momento del suo passaggio alla Juventus: “Il passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l'Inter ma gli stranieri non potevano arrivare.

Boniperti mi chiese ‘Vuoi parlare con l’avvocato? Pensavo intendesse il mio: ‘E’ qui’. ‘No, l’altro avvocato…’. Cosa mi chiese Agnelli? ‘Noi dobbiamo vincere la Coppa Campioni’. ‘Ci penso io’. Dissi a Boniperti, se prendete me e Boniek e ci fate giocare come negli anni 40 non funziona. Poi mi sono curato e siamo partiti forte”.