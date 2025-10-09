FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Platini svela: “Passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l’Inter ma saltò perché…”

ultimora

Platini svela: “Passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l’Inter ma saltò perché…”

Platini svela: “Passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l’Inter ma saltò perché…” - immagine 1
Al Festival dello Sport di Trento, Michel Platini, ex calciatore, ha raccontato un retroscena riguardante l'Inter al momento del suo passaggio alla Juventus
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Michel Platini, ex calciatore, ha raccontato un retroscena riguardante l'Inter al momento del suo passaggio alla Juventus: “Il passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l'Inter ma gli stranieri non potevano arrivare.

Platini svela: “Passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l’Inter ma saltò perché…”- immagine 2
Getty

Boniperti mi chiese ‘Vuoi parlare con l’avvocato? Pensavo intendesse il mio: ‘E’ qui’. ‘No, l’altro avvocato…’. Cosa mi chiese Agnelli? ‘Noi dobbiamo vincere la Coppa Campioni’. ‘Ci penso io’. Dissi a Boniperti, se prendete me e Boniek e ci fate giocare come negli anni 40 non funziona. Poi mi sono curato e siamo partiti forte”.

Leggi anche
Inter, 90′ per Sucic e Dumfries, assist per Denzel. Gol Zielinski in amichevole, il video
UEFA riorganizza accordi tv: Netflix riflette su Champions 2027

© RIPRODUZIONE RISERVATA