Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Michel Platini, ex calciatore, ha raccontato un retroscena riguardante l'Inter al momento del suo passaggio alla Juventus: “Il passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l'Inter ma gli stranieri non potevano arrivare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Platini svela: “Passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l’Inter ma saltò perché…”
ultimora
Platini svela: “Passaggio alla Juve? Avevo già firmato con l’Inter ma saltò perché…”
Al Festival dello Sport di Trento, Michel Platini, ex calciatore, ha raccontato un retroscena riguardante l'Inter al momento del suo passaggio alla Juventus
Boniperti mi chiese ‘Vuoi parlare con l’avvocato? Pensavo intendesse il mio: ‘E’ qui’. ‘No, l’altro avvocato…’. Cosa mi chiese Agnelli? ‘Noi dobbiamo vincere la Coppa Campioni’. ‘Ci penso io’. Dissi a Boniperti, se prendete me e Boniek e ci fate giocare come negli anni 40 non funziona. Poi mi sono curato e siamo partiti forte”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA