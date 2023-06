Inter, UFFICIALE: Hoti è un nuovo giocatore del Magdeburgo. Il comunicato

Operazione in uscita per l'Inter: Andi Hoti, difensore kosovaro classe 2003 (campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nel 2021/22) e reduce da una stagione in prestito al Friburgo U23, è un nuovo giocatore del Magdeburgo, formazione militante nella seconda divisione tedesca (come anticipato nei giorni scorsi da Fcinter1908).