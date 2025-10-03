Cristian Chivu lo ha ammesso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese, la sua Inter sta trovando l'equilibrio necessario: attacca meglio e subisce meno, la squadra sta trovando la sua organizzazione. "La crescita è evidente, nei risultati e nell'autostima", scrive La Gazzetta dello Sport descrivendo il momento dei nerazzurri alla vigilia dell'ultima partita che porterà alla sosta di ottobre.

"Cristian Chivu aveva promesso alla società cinque vittorie prima della sosta di ottobre e finora è stato di parola: gli manca solo battere la sorprendente Cremonese, che non ha mai perso e ha gli stessi 9 punti in classifica. Da allenatore, si aspetta che l'Inter non lo tradisca sul più bello", sottolinea la rosea soffermandosi quindi sulle aspettative. Non avrà Thuram che si è fatto male nella gara contro lo Slavia Praga e dovrà quindi vedere la formula che là davanti, con il francese sempre in campo dall'inizio, ha funzionato.