Allo stesso modo, BYD si sta affermando sempre di più come leader tecnologico per le auto a Nuova Energia (NEV) con oltre 4.2 milioni veicoli venduti nel 2024, segnando un aumento del 41% rispetto all'anno precedente, e già oltre 2 milioni nei primi sei mesi di quest’anno, con una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con FC Internazionale Milano. L'Inter ha una vasta base di tifosi in tutto il mondo, il che rappresenta una naturale affinità con i marchi del nostro gruppo, BYD e DENZA. Le nostre realtà sono ispirate dalla passione, animate da uno spirito di innovazione e da un impegno nell'investire nei talenti del futuro. Sono certa che esploreremo possibilità entusiasmanti per dare forma a questa visione condivisa nelle prossime stagioni”.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa partnership, che unisce due brand globali accomunati dalla costante spinta verso il futuro e dalla ricerca dell’eccellenza” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Siamo orgogliosi che BYD abbia scelto l’Inter come primo club di calcio a cui legarsi. È una testimonianza del crescente appeal del nostro brand su scala globale, sia in termini geografici che settoriali. Questa partnership non solo rappresenta un’importante opportunità di crescita per entrambe le realtà, ma apre anche nuove prospettive per attivazioni e contenuti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere fan e consumatori in tutto il mondo. Insieme vogliamo sviluppare progetti innovativi che contribuiscano ulteriormente al posizionamento di BYD come brand di riferimento nel panorama globale della mobilità sostenibile".

L'accordo prevede una collaborazione a 360 gradi che vedrà il Gruppo, con i suoi marchi BYD e DENZA, lavorare in stretta sintonia con l’Inter per valorizzare la partnership, rafforzare il posizionamento di entrambe le realtà e perseguire obiettivi comuni in un’ottica di crescita condivisa.Il Gruppo BYD equipaggerà con circa 70 vetture il top management, lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra: un'opportunità esclusiva per il Club nerazzurro di sperimentare le innovative tecnologie e il massimo del comfort, oltre a diventare protagonisti dell’evoluzione green che sta portando avanti BYD, grazie alle sue vetture elettriche e super ibride plug-in (DM-i).

Inizialmente il Club nerazzurro avrà in dotazione un’edizione speciale della BYD Sealion 7, il manifesto tecnologico del marchio, che sarà personalizzata con caratteristiche che richiamano i colori nerazzurri. La stessa vettura sarà in seguito disponibile, in edizione limitata, anche per i tifosi e gli appassionati dell’Inter che potranno quindi vivere i loro trasferimenti e viaggi immersi nei colori della squadra del cuore. E per i tifosi nerazzurri di tutto il mondo sono in fase di definizione dei programmi dedicati per l’acquisto e il noleggio delle vetture BYD di cui sarà data comunicazione nel corso delle prossime settimane. Un altro modo per far vivere concretamente a tutta la comunità dei fan un’esperienza unica con i modelli del Gruppo BYD, accumunati dalla passione per l’Inter.

In occasione dell’introduzione di DENZA in Europa, nei prossimi mesi, inoltre, questa partnership con l’Inter rappresenterà uno degli asset rilevanti della strategia di lancio del marchio Premium del Gruppo in tutti i mercati del vecchio continente. Questa partnership con l'Inter si inserisce perfettamente nella strategia di BYD di presidiare il mondo del calcio a livello internazionale. Il Gruppo ha infatti consolidato la propria presenza nel panorama calcistico europeo come sponsor ufficiale di UEFA Euro 2024 e UEFA Euro Under21 2024, a conferma del proprio impegno nel sostenere le competizioni calcistiche al massimo livello e nel raggiungere milioni di appassionati in tutto il mondo.