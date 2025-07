UFFICIALE – Nasce l’Inter Under 23: Vecchi allenatore, giocherà a Monza

Era attesa la ratifica dal Consiglio Federale per l'ammissione dell'Inter in Serie C ed è arrivata: nasce l'Inter U23. "Un nuovo viaggio ha inizio. Vi presentiamo l'Inter U23", ha scritto il club nerazzurro sui canali ufficiali annunciando la nascita del nuovo progetto, quello della seconda squadra nerazzurra. Il progetto ha preso già vita con la squadra che si sta allenando agli ordini dell'ex allenatore della Primavera, Stefano Vecchi, a Riscone. Nei prossimi giorni l'Inter scoprirà il girone nel quale verrà inserita e poi anche il calendario.