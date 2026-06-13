L'ex tecnico dell'Inter risolve il contratto con il club del Qatar: è in corsa per il ritorno sulla panchina della Nazionale

Roberto Mancini saluta l’Al Sadd, club che milita nella massima serie qatariota. Il tecnico jesino ha annunciato l’addio attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali della società del Qatar.

Mancini ha confermato la risoluzione del contratto, augurando il meglio al club qatariota.

Nelle ultime settimane, il nome dell’ex allenatore dell’Inter è diventato sempre più concreto - secondo i rumors - per la panchina della Nazionale italiana, in attesa delle elezioni del nuovo presidente della FIGC, in programma il 22 giugno.

Mancini ha già guidato l’Italia dal 2018 al 2023, conquistato gli Europei 2020 nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Come riferisce Fabrizio Romano, Mancini è ora pronto per diventare ct dell'Italia: "Roberto Mancini lascia l’Al Sadd, è finita col club qatariota. Il Mancio prepara il ritorno da ct della Nazionale a cui ha già dato apertura totale, aspettando l’ok della FIGC. Ritorno azzurro sempre più vicino".