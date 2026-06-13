Sta facendo ovviamente molto discutere la battuta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sull'Italia e sulla mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale

Marco Macca Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 22:02)

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Sta facendo ovviamente molto discutere la battuta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sull'Italia e sulla mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale. Sulle pagine di Libero, Fabrizio Biasin ha commentato ironicamente:

"Ci sfotte persino Gianni (...). E giù risate. E tutti a prenderci per il mulo. E ci monta l'incazzatura. Tu quoque, Gianni, un po' svizzero e un po' italiano, sempre dolcissimo con gli azzurri quando gli azzurri erano gli azzurri, ma ora no, ora si può infierire perché contiamo come il pettine a casa di Mastro Lindo".

"O anche a casa tua, Gianni (e pure a casa mia, se vogliamo). Va così, sparano sulla croce azzurra e possiamo farci nulla. Ma una cosa è certa: in attesa di rinascere (che Dio ce la mandi buona) facciamo un nodo al fazzoletto, il fazzoletto dei quattro volte campioni del mondo, guai a dimenticarlo".

(Fonte: Libero)