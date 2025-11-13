L'ex allenatore nerazzurro ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i qatarioti reduci da un deludente avvio di stagione

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al-Sadd. La notizia, già nell'aria da giorni, è stata ufficializzata in questi minuti dal club con tanto di foto di rito. Per l'ex allenatore nerazzurro inizia un'avventura in Qatar di due anni e mezzo. L'Al-Sadd, sesto in classifica, cerca riscatto dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese. La squadra campione in carica spera con l'aiuto di Mancini di tornare a lottare per il titolo.