Intervenuto ai microfoni di Radio Lega Serie A, l'ex difensore della Juve Mark Iuliano ha parlato delle grandissime potenzialità del difensore dell'Inter Yann Bisseck:
Iuliano: “Bisseck giocatore con maggior talento a livello europeo. Il più forte, trattato come…”
Per skill è il giocatore di livello europeo con maggior talento. Sono dati, è il più forte che c’era ed è stato trattato come… Ha anche il gol
