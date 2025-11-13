FC Inter 1908
l'ex difensore della Juve Mark Iuliano ha parlato delle grandissime potenzialità del difensore dell'Inter Yann Bisseck: 
Intervenuto ai microfoni di Radio Lega Serie A, l'ex difensore della Juve Mark Iuliano ha parlato delle grandissime potenzialità del difensore dell'Inter Yann Bisseck:

Per skill è il giocatore di livello europeo con maggior talento. Sono dati, è il più forte che c’era ed è stato trattato come… Ha anche il gol

