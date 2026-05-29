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UFFICIALE – Massara non è più il DS della Roma: “Ringrazio la proprietà per…”

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Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma: è arrivato anche il comunicato della società giallorossa
Matteo Pifferi Redattore 

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Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma.  La società, in una nota, ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il dirigente, ringraziandolo per "la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della Champions League".

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Massara, invece, ha voluto ringraziare a sua volta "la proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato.

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Ritengo che quest'anno il club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia della Roma di poter festeggiare nuovi traguardi".

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