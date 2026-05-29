Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma: è arrivato anche il comunicato della società giallorossa

Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma. La società, in una nota, ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il dirigente, ringraziandolo per "la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della Champions League".