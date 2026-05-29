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UFFICIALE – Massara non è più il DS della Roma: “Ringrazio la proprietà per…”
Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma. La società, in una nota, ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il dirigente, ringraziandolo per "la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della Champions League".
Massara, invece, ha voluto ringraziare a sua volta "la proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato.
Ritengo che quest'anno il club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia della Roma di poter festeggiare nuovi traguardi".
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