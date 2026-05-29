Ospite del podcast di Mozzartsport, "2x45", Dejan Stankovic ha parlato del suo rapporto con Marko Arnautovic

Gianni Pampinella Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 15:02)

Ospite del podcast di Mozzartsport, "2x45", Dejan Stankovic ha affrontato tanti argomenti. Facendo un bilancio della stagione della Stella Rossa, l'ex Inter si è concentrato sul rapporto con Marko Arnautovic.

"Conosco Marko da quando, a 19 anni, è passato all’Inter. Non sono molto più grande di lui – diciamo otto o nove anni. È la stessa differenza che c’era tra Mihajlović e me. Io e Miha eravamo migliori amici, poi siamo anche diventati compari, e vivevamo come fratelli, come se quella differenza non esistesse affatto. Ecco, oggi tra me e Marko c’è lo stesso tipo di rapporto. Lo conosco letteralmente da quando era un ragazzino. Lo conosco davvero da tantissimo tempo, uscivamo insieme e ci vedevamo spesso. Ogni volta che andavo a Bologna per incontrare Miha, vedevo anche lui. Quando Marko passò all’Inter, Aleksandar si allenava già con la prima squadra. Lo accolse e lo accompagnava agli allenamenti. Ci siamo sempre sentiti ed eravamo sempre in contatto".

Ci sono stati anche consigli utili per il compagno più giovane — “Ricordo che una volta fece una sciocchezza – non ricordo esattamente se fosse il Mondiale o l’Europeo, litigò con qualcuno. Lo chiamai subito. Ricordo che ero al mare e stavo guardando quella partita, e appena finì lo chiamai per rimproverarlo. E adesso, dopo tutto questo, non riesco a credere che qualcuno pensi che io possa avere problemi con lui. Noi non possiamo avere problemi. E anche se dovesse succedere qualcosa, la risolveremo. Ci sederemo, parleremo e discuteremo. Tra noi non può esserci un conflitto – Dio non voglia pubblicamente, ma nemmeno privatamente in ufficio. Per tutto questo tempo siamo sempre riusciti a trovare un linguaggio comune”.

La condizione fisica gli ha creato problemi al suo arrivo — “Quel ragazzo è, come si dice in gergo, una vera macchina. È incredibilmente forte. Durante la pausa ha perso peso, si è rimesso in forma come aveva promesso, e ha costruito una massa muscolare importante perché ha lavorato duramente. Tuttavia, quando accelera, le sue ginocchia subiscono una pressione enorme. Si fanno sentire anche gli anni, e ha giocato moltissime partite in carriera. Quando disputa una gara su un campo sintetico, sul suo corpo è come se avesse giocato quattro partite consecutive su erba naturale. Per questo, dopo le partite dobbiamo adattargli gli allenamenti. Ma lui è un professionista: il giorno dopo fa terapia del ghiaccio, poi già il giorno successivo si allena e continua normalmente. Non ho mai avuto problemi con lui, ma abbiamo dovuto parlare e programmare con attenzione il suo minutaggio. Non poteva giocare al ritmo domenica-mercoledì-domenica".

Non è riuscito ad avere un impatto nelle qualificazioni di Champions League — “Beh, dobbiamo dire che è arrivato completamente impreparato. Marko è arrivato poco prima della partita contro il Lech, completamente fuori condizione. Ma quando ti arriva un nome del genere, deve giocare. Come fai a non far giocare Marko Arnautović? E non era pronto, aveva anche qualche chilo di troppo, cosa del tutto normale dopo la pausa. È successo a tutti noi. Però non ha sottovalutato il campionato. Aveva bisogno di tempo, era indietro rispetto alla squadra ed entrava in forma con difficoltà. Se avesse davvero sottovalutato il campionato, sarei stato il primo a dirvelo. Ma il ragazzo ha lavorato davvero tanto e si è impegnato, ha mantenuto la parola. Alla fine siamo arrivati a otto, nove o dieci gol e assist. In campo si innervosiva davvero. L’avete visto anche voi: quando sbaglia, si gira e si vede quanto sia insoddisfatto di sé stesso. Ha colpito diversi pali, sbagliato un paio di occasioni clamorose… Ci teneva davvero a lasciare una buona impressione. Sono sicuro che continuerà a lavorare bene e ad andare avanti".

(Mozzartsport)