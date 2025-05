Dopo i posticipi di ieri, la Lega Serie A ha ufficializzato proprio oggi gli orari per la 37a giornata: Inter e Napoli in contemporanea

Dopo i posticipi di ieri, la Lega Serie A ha ufficializzato proprio oggi gli orari per la 37a giornata del campionato. Ecco quando si giocheranno le dieci partite del prossimo turno di Serie A: una sola partita sabato sera alle 20.45, quella tra Genoa e Atalanta. Inter-Lazio e Parma-Napoli saranno dunque in contemporanea, come anticipato da FCIN1908.it.