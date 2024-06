UFFICIALE – Serie C, la FIGC accoglie la domanda del Milan Under 23

Il club rossonero parteciperò al campionato di Serie C: prende il posto dell'Ancona, la cui domanda non è stata accolta

Il Milan U23 è ufficialmente la sessantesima società iscritta al campionato di Serie C 2024/2025. Il Consiglio Federale, andato in scena a Roma oggi presso gli uffici della FIGC, ha annunciato che la richiesta è stata accolta.

"A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l'ammissione del Milan U23".