Una decisione, quella di escludere Taranto e Turris dal campionato di Serie C, che spalanca le porte all'ingresso della formazione U23 dell'Inter, già annunciata dal presidente Marotta. L'attuale regolamento prevede, in caso di mancata iscrizione di una società, l'inserimento (in rigoroso ordine) di una seconda squadra, di una proveniente dalla Serie D, e una retrocessa dalla Lega Pro. Un criterio che regla ulteriore ottimismo in casa nerazzurra, in attesa di capire se ci sarà bisogno di attendere una modifica alla norma che prevede una seconda squadra per girone: attualmente troviamo l'Atalanta nell'A, il Milan nel B e la Juventus nel C.