Il tecnico e il suo staff lasciano in anticipo il club biancorosso: tutto pronto per il suo ritorno all'Inter

La notizia era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: Stefano Vecchi non è più l'allenatore del Vicenza. Questo il comunicato del club biancorosso:

La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con mister Stefano Vecchi.

Contestualmente, sono stati risolti i contratti dell’allenatore in seconda Omar Danesi, del preparatore atletico Alessandro Ciullini e del match analyst Matia Costigliolo.

Il Club desidera ringraziare mister Vecchi e il suo staff per l’impegno, la serietà e il percorso compiuto in questo anno e mezzo, nel quale la squadra ha raggiunto la finale playoff per la Serie B nella scorsa stagione e la semifinale playoff nell’attuale, mantenendo l’imbattibilità casalinga durante tutta la sua guida.