Ujkani: “Asllani è il nuovo Pirlo. Giusto sia andato all’Inter. Ha solo bisogno di…”

Kristjan Asllani è uno dei colpi più interessanti messi a segno dall'Inter. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Samir Ujkani ha parlato così del giovane centrocampista: "Asllani è giusto che sia andato all’Inter, per giocare ad un alto livello e confrontarsi coi campioni. La qualità ce l’ha, ha solo bisogno di entrare nel sistema di gioco. Spero che per lui vada bene. Per me lui è il nuovo Pirlo del calcio italiano. Poteva diventare un calciatore azzurro? Mi dispiace per l’Italia ma per l’Albania è un gioiello. Ha tutto per diventare un fenomeno".