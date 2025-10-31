Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Renzo Ulivieri è tornato sul botta e risposta ta Antonio Conte e Beppe Marotta

Gianni Pampinella Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 16:32)

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Renzo Ulivieri è tornato sul botta e risposta ta Antonio Conte e Beppe Marotta al termine di Napoli-Inter. "In linea di massima in passato ci avevano sempre detto che a un presidente risponde solo un pari grado, ma i tempi sono cambiati. Quello che ha detto Conte è una dichiarazione da dirigente, ma lui non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità".

Spalletti-Juve? — "Sono amico di Luciano, lasciatemi dire che a noi allenatori la panchina manca quando non c’è… Lui, poi, ha subito un trauma grosso per via dell’esonero da Ct della Nazionale. Credo che Spalletti abbia vissuto male quest'ultimo periodo, e ora gli capita l'occasione Juventus che non può rifiutare. Anche io sono un tifoso della Fiorentina ma sono stato a Bologna per anni ed ho amato la città, tant’è che quando non ci sarò più vorrò essere sepolto con la tuta del 1996-97 del Bologna addosso. Io non ho giurato fedeltà".

(Radio Marte)