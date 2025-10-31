FC Inter 1908
Chivu potrebbe fare qualche cambio in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro il Verona. Novità anche in attacco
L'Inter, dopo la vittoria con la Fiorentina, sarà in campo ancora domenica alle 12.30 in casa del Verona. Chivu potrebbe fare qualche cambio, anche in vista della gara di Champions. In difesa confermati Akanji e Bastoni, al centro della difesa dovrebbe tornare titolare De Vrij.

Sulle corsie laterali Dumfries a destra, a sinistra potrebbe scoccare di nuovo l'ora di Carlos Augusto. In regia Calhanoglu, con Barella e Sucic.

In attacco da capire la situazione Thuram. L'attaccante francese è rientrato completamente in gruppo, tocca a Chivu decidere se portarlo a Verona o in Champions contro il Kairat. In attacco dovrebbe giocare ancora titolare Lautaro, con lui dovrebbe partire dal 1' Bonny.

