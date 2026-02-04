FC Inter 1908
Sabatini e Pellegatti hanno commentato le parole di Rabiot post Bologna-Milan: ecco il loro punto di vista
Intervenuti su Youtube, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno commentato le parole di Rabiot per poi analizzare le differenze tra Inter e Milan.

Parte Pellegatti: "Rabiot ha detto che se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe finito". Replica Sabatini: "E' la verità, ha ragione. Il Napoli è la terza forza, la Juve è la quarta forza, ha lo scontro diretto ma ha 10 punti di distacco dall'Inter. C'è la possibilità teorica per il Milan ma lo deve perdere l'Inter"

Interviene poi Pellegatti: "Sono anni che se vincono gli altri allora l'ha perso l'Inter. Col Bologna l'ha perso l'Inter, con il Napoli l'anno scorso l'ha perso l'Inter. Non è un luogo comune? Sull'attacco c'è tanta differenza ma ci Modric, Rabiot, Fofana. Di là hanno Lautaro, Pio, Thuram e Bonny che sono tanta roba ma il Milan, nonostante la differenza ampia, è il secondo attacco. C'è così un abisso tra le due? Perché tra le due difese mi tengo quella del Milan, non hanno Beckenbauer di là, anche il portiere mi tengo il mio. Modric-Rabiot non li cambio con nessuno. Akanji sì è molto molto forte"

Sabatini chiosa così: "Se come difesa intendi anche il portiere, allora ti do ragione. A centrocampo ti do ragione perché Modric è incredibile e Rabiot in questo momento è tra i 3 centrocampisti più forti del mondo, ho un po' di pudore a dirlo ma è un giocatore potente, fisico, intelligente. La grande differenza tra Inter e Milan è l'attacco"

