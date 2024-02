"Dall’introduzione dei tre punti per la vittoria (stagione 1994-1995) l’Inter ha vinto sei scudetti, uno dei quali (quello del 2005-2006) conquistato per la penalizzazione inflitta a Juventus e Milan in seguito a Calciopoli. Limitando l’analisi numerica agli altri cinque titoli, il primo dato che balza agli occhi è che in tutte le occasioni nelle quali ha poi conquistato lo scudetto, l’Inter dopo 26 partite di campionato si trovava già al comando del torneo. Insomma, un cavallo che ama fare corsa di testa.