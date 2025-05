Ultras, altri sette arresti: accuse di estorsione, usura e fatture false

Così oggi sono stati eseguiti da Polizia e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della procura, altri fermi (cinque persone sono finite in carcere e due agli arresti domiciliari. Le accuse sono a vario titolo di estorsione, usura ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per alcuni dei reati per cui si procede è stata contestata l’aggravante della finalità mafiosa, per avere agevolato, secondo l’accusa, la cosca mafiosa dei Bellocco.