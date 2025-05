Il Ministro per lo Sport ha detto la sua sulla decisione del giudice sportivo di infliggere una giornata di squalifica al tecnico e al centrocampista per i contatti avuti con gli ultras

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, a margine degli Stati Generali dello Sport organizzati da Forza Italia, ha parlato delle squalifiche per una giornata inflitte a Inzaghi e Calhanoglu. L'allenatore e il centrocampista dell'Inter hanno patteggiato con la Procura Sportiva che li ha chiamati a giudizio per i contatti avuti con i tifosi rivelati dall'inchiesta Doppia Curva.