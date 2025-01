Non ha negato che Andrea Beretta e Marco Ferdico, ai tempi capi della Curva Nord, si erano presentati da lui chiedendogli "di intercedere con la società per ottenere un numero di 200 biglietti in più per la finale di Champions League, che si sarebbe disputata a Instanbul" , ma aggiunto che per lui, la vicenda "era finita, nel momento in cui" aveva "avvisato" Gianluca Cameruccio, security manager dell'Inter, il suo vice Claudio Sala e Massimiliano Silva, dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria. Lo ha spiegato lo scorso 10 ottobre Javier Zanetti, l'ex giocatore e ora vice presidente dell'Inter, sentito come testimone nell'indagine della Procura di Milano sulle tifoserie nerazzurre e rossonere azzerate con una ventina di arresti eseguiti lo scorso 30 settembre.