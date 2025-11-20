In occasione della 12ª Giornata di Campionato i campi della Serie A Enilive si colorano di rosso: tutte le informazioni

Fabio Alampi Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 22:46)

Lega Calcio Serie A e WeWorld hanno rinnovato, anche quest’anno, il loro impegno promuovendo la 9ª edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne.

La violenza si alimenta soprattutto dell’indifferenza della collettività: può manifestarsi nel silenzio, nel controllo, nella violenza fisica o nella dipendenza economica. Riconoscerla è il primo passo per sradicarla, per cui tutti sono chiamati ad agire e a dare un "cartellino rosso", netto e insindacabile, ad un fenomeno drammatico che affligge la nostra società.

"La Lega Calcio Serie A rinnova con determinazione il proprio impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e si schiera, ancora una volta, al loro fianco per contrastare ogni forma di abuso e sopruso verso l`universo femminile - ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A -. Il segno rosso che vedremo dipinto sul volto di calciatori e arbitri in questo turno di Campionato non rappresenta soltanto un simbolo, ma testimonia la volontà del calcio di Serie A di mantenere alta l`attenzione su un fenomeno drammatico e inaccettabile in una società civile. Voglio ringraziare le nostre squadre e i direttori di gara per aver aderito con convinzione alla nostra campagna #unrossoallaviolenza, un’iniziativa che unisce Club, calciatori, arbitri e tifosi in un’unica e forte condanna della violenza contro le donne".

In occasione della 12ª Giornata della Serie A Enilive, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per combattere insieme la paura che vivono ogni giorno.

Tante le attività in programma sui campi per sostenere l`iniziativa:

• i calciatori e gli ufficiali di gara scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso dipinto sul viso;

• i Capitani di tutte le squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata;

• prima del fischio di inizio di tutte le partite andrà in onda la grafica dedicata a #unrossoallaviolenza;

• in ogni stadio il podio porta pallone, l’arco di allineamento e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa;

• sui maxischermi sarà trasmesso il video spot della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti;

• nel pre e post gara, dirigenti, mister e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo di #unrossoallaviolenza e gli allenatori leggeranno un appello, schierandosi al fianco delle donne contro ogni forma di violenza;

• per la prima volta, infine, le bambine e i bambini che accompagneranno i calciatori e gli arbitri sul terreno di gioco durante il cerimoniale di gara indosseranno la divisa dedicata alla campagna #unrossoallaviolenza.

(legaseriea.it)