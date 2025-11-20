"Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. È la dimostrazione sempre di più di come l'udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c'erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell'applicazione dei principi contabili".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Falso in bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio. I legali: “Stupiti da decisione giudice”
ultimora
Falso in bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio. I legali: “Stupiti da decisione giudice”
Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie: il processo è stato fissato al 2 dicembre del 2026
Lo affermano gli avvocati Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada difensori del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo il rinvio a giudizio deciso dal gup di Roma. Il processo è stato fissato al 2 dicembre del 2026. "Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L'accusa, i pubblici ministeri hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio" concludono i penalisti.
(ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA