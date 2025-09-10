fcinter1908 ultimora Ursino: “Inter rinforzata sul mercato. Napoli? Non ammazzerà il campionato”

Ursino: “Inter rinforzata sul mercato. Napoli? Non ammazzerà il campionato” - immagine 1
Il pensiero del noto dirigente a proposito delle due squadre sulla carta destinate a contendersi il tricolore
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Intervenuto sulle frequenze di RadioFirenzeviolaBeppe Ursino ha parlato dell'andamento del campionato: "È stato un mercato normale, si sono rinforzate il Napoli, che ha fatto un mercato super, ma anche l'Inter e diverse altre squadre di prima fascia come la Fiorentina.

Inter Lautaro
Getty Images

Ci porterà a vedere un campionato molto equilibrato e di livello, sarà una Serie A bellissima. Il Napoli, che alla ripresa sarà a Firenze, ha anticipato tutti e lavorato benissimo, ma non ammazzerà il campionato: sarà appassionante con tante partite tirate. La Fiorentina, come la Roma, si può avvicinare al quarto posto".

