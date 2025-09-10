Intervenuto sulle frequenze di RadioFirenzeviola, Beppe Ursino ha parlato dell'andamento del campionato: "È stato un mercato normale, si sono rinforzate il Napoli, che ha fatto un mercato super, ma anche l'Inter e diverse altre squadre di prima fascia come la Fiorentina.

Ci porterà a vedere un campionato molto equilibrato e di livello, sarà una Serie A bellissima. Il Napoli, che alla ripresa sarà a Firenze, ha anticipato tutti e lavorato benissimo, ma non ammazzerà il campionato: sarà appassionante con tante partite tirate. La Fiorentina, come la Roma, si può avvicinare al quarto posto".