Intervenuto sulle frequenze di RadioFirenzeviola, Beppe Ursino ha parlato dell'andamento del campionato: "È stato un mercato normale, si sono rinforzate il Napoli, che ha fatto un mercato super, ma anche l'Inter e diverse altre squadre di prima fascia come la Fiorentina.
Ursino: “Inter rinforzata sul mercato. Napoli? Non ammazzerà il campionato”
Il pensiero del noto dirigente a proposito delle due squadre sulla carta destinate a contendersi il tricolore
Ci porterà a vedere un campionato molto equilibrato e di livello, sarà una Serie A bellissima. Il Napoli, che alla ripresa sarà a Firenze, ha anticipato tutti e lavorato benissimo, ma non ammazzerà il campionato: sarà appassionante con tante partite tirate. La Fiorentina, come la Roma, si può avvicinare al quarto posto".
