Cugini: “Inter, a Torino partita rischiosa. E ho l’impressione che i nerazzurri…”

"Se dovesse andare male a Torino, non credo si penserà a cambiare l'allenatore, però...", commenta Cugini a TMW

Matteo Pifferi Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 03:02)

Mimmo Cugini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a TMW Radio anche degli interisti con la Nazionale:

"Ho avuto l'impressione che l'Inter sia rimasta alla finale di Champions. Ho visto una serie di errori nella gestione, nella comunicazione e nella scelta del tecnico anche. Se punti su un tecnico così devi garantirgli un mercato almeno importante.

Ha giocato un grande calcio l'Inter di Inzaghi, ora è in una terra di mezzo e non si è visto un rilancio della società, per dire 'Noi siamo l'Inter'. In un mercato dove l'Inter aveva un po' di disponibilità, che spero venga utilizzata a gennaio. Se dovesse andare male a Torino, non credo si penserà a cambiare l'allenatore, però...Partita delicatissima contro la Juventus".

Calhanoglu sì o no contro la Juventus?

"E' una partita rischiosa, quindi bisogna andare sulle certezze, ossia i giocatori che hanno fatto le ultime stagioni. Poi fisicamente si vede che sono in difficoltà, anche ieri gli interisti con Israele si è visto. Forse è stata fatta una preparazione molto pesante, ma oggi andrei sulle certezze".