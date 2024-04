Antonio Junior Vacca, ex centrocampista del Venezia, ha ricordato, in un'intervista a Sportitalia, i momenti nei quali ha sfidato Inter e Milan a San Siro:

"Oltre alla promozione, calcare i campi di stadi come San Siro: mi sono venuti i brividi ad affrontare Milan ed Inter in quello stadio. Benevento? Se ripenso ai miei inizi a Benevento non posso non ricordare chi mi ha creato calcisticamente cioè Ciro Vigorito: se ho giocato a calcio è stato grazie a lui che ha creduto in me fortemente".