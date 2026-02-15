Il direttore di Tuttosport ha commentato l'episodio che più ha fatto discutere del derby d'Italia vinto dai nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 10:16)

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, nel suo editoriale ha commentato l'episodio clou di Inter-Juventus: "L'esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. Perché gli errori arbitrali ce li hanno tutti (magari non così tanti), ma una roba come quella di ieri è purtroppo una nostra prerogativa, perché festeggiare l'espulsione di un avversario è poco sportivo in sé, farlo dopo averla provocata con l'inganno è proprio meschino e molto diseducativo. La sostituzione con cui Chivu ha tolto lo stesso Bastoni nell'intervallo è un apprezzabile esercizio di pudore da parte dell'allenatore interista, ma è proprio la foglia di fico che conferma l'esistenza di qualcosa da nascondere".

"L'esultanza di Bastoni non se la meritava la Juve, che ha giocato una partita a suo modo eroica contro una squadra più forte, a cui l'insipienza di La Penna regala la superiorità numerica per oltre cinquanta minuti. [...] L'esultanza di Bastoni non se la meritava neanche l'Inter che, magari, la partita l'avrebbe vinta lo stesso. E lo scudetto non lo conquisterà certo grazie all'espulsione di Kalulu. Ma una delle notti più decisive della sua stagione è macchiata da un gesto profondamente antisportivo che toglie il gusto alla gioia, giustificata di Pio Esposito e Zielinski".

"L'esultanza di Bastoni non se la meritava lo Stadio "Olimpico" Giuseppe Meazza, che venerdì scorso è stato consacrato con la cerimonia che celebra i valori più alti dello sport e ieri è stato teatro di un gesto pessimo e decisamente poco olimpico. Non siamo e non saremo mai per le esecuzioni mediatiche. Non spetta ai giornalisti emettere condanne. Ci limitiamo a ricordare che Bastoni è un pilastro della Nazionale, uno che veste la stessa maglia azzurra che, in questi giorni stiamo amando proprio grazie ai Giochi di Milano-Cortina. Una maglia che dovrebbe essere onorata sempre.

L'esultanza di Bastoni - meglio specificarlo - incornicia il più clamoroso errore arbitrale del campionato. Una svista pazzesca che ha condizionato la partita più sentita e più vista della Serie A. La Penna ha commesso un errore gravissimo. Ma perché La Penna a Inter-Juve? Perché una partita così delicata, in un momento così delicato, non è stata affidata a un arbitro più esperto? Certo, il suo errore è indotto dall'antisportiva simulazione di Bastoni. Si facciano un esame di coscienza i giocatori che si lamentano platealmente in campo contro gli arbitri. Quelli onesti, invece, si facciano sentire: quell'esultanza non se la meritavano neanche loro".