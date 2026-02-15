È Piotr Zielinski il migliore in campo di Inter-Juve nelle pagelle della Gazzetta dello Sport . Voto 7 per il centrocampista polacco: "Tenero in uno scavetto a Di Gregorio e un filo in ritardo sul pari di Locatelli, però estrae dal cilindro un mancino da 3 punti che lo consegna alla storia Inter".

7 anche per Sommer : "Sui gol non può niente, sul resto fa tutto il possibile, che sia una testa di McKennie, un destro di Yildiz o un triplice bombardamento a inizio ripresa". 7 per Pio Esposito : "Non avrà dato i tre punti, ma la torsione aerea del 2-1 gli regala il primo "grande" gol della vita. A occhio, non sarà l'ultimo di questa carriera fulminante".

Il peggiore è Bastoni, 4,5: "Zavorrato dal giallo lampo, non si redime sul tap-in del doppio palo. È il volo d'angelo nel rosso a Kalulu a non fargli onore: fuori alla metà per evitare guai". 5 per Lautaro: "La controfigura del Toro furente: sgorbia la girata dopo passaggio di Sucic, poi con strana mollezza perde la palla da cui si sviluppa l'azione del 2-2". 6,5, per Chivu: "In principio è l'Inter timidina dei big match, ma ha il merito di non farsi contagiare dal nervosismo i suoi e usare le 3 punte al momento giusto".