Vaciago: “Inter più solida del PSG. Non vedo divario tecnico ma…”

Guido Vaciago , direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine della presentazione del Golden Boy Football Benchmark Index a Solomeo, parlando così dell'evento organizzato dalla "sua" testata: "Quando sul palco nel gran finale l'abbiamo buttata un po' in caciara e c'erano due campioni del mondo come Cannavaro e Buffon e due fenomeni come Ferrara e Vieri che si intervistavano da soli, prendendosi in giro e dicendo delle cose magnifiche, ho pensato che tutto questo fosse il bar sport dei sogni di qualsiasi tifoso. Vedere dei protagonisti, gente che ha alzato la coppa del mondo, che scherzano, che raccontano aneddoti e che dicono cose serissime su dove sta andando il calcio italiano e il talento è bellissimo".

"Se non li facciamo giocare non possiamo trovarli, quello è il problema vero. I giocatori italiani faticano a entrare perché non fanno i fatidici 450 minuti che servono per accedere alla classifica. Sono poco meno di 5 partite... Vuol dire che noi i giovani non li facciamo proprio giocare. Non dico che devono essere nelle prime posizioni, ma almeno nelle ultime qualcuno dovrebbe entrare. L'Italia non è un paese per giovani, riflette un trend pericoloso del sistema paese. Bisogna farsi un esame di coscienza e avere il coraggio di dare spazio ai giovani".