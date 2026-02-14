L’Inter ha certamente più da perdere della Juve. Il Milan insegue con ritmo insidioso, il calendario si presenta impestato e il rischio di farsi soffiare un altro scudetto è un fantasma che si aggira per San Siro. Tuttavia, non sarebbe facile neanche per la Juve digerire una sconfitta, dopo aver sprecato punti con Lecce, Cagliari e Lazio (pensate: 7 punti alla portata dei bianconeri, che peraltro hanno giocato bene tutte e tre le partite). La Roma incombe, il Como fa paura, il Napoli rischia di andarsene un po’ più lontano: Spalletti non verrebbe processato se perdesse, ma gli girerebbero parecchio le scatole e gli si complicherebbero le prossime, intense, settimane.