Guido Vaciago, direttore di TuttoSport, nel suo approfondimento di oggi ha parlato proprio di Inter-Juventus in programma tra poche ore al Meazza. Questo il suo pensiero: "L’Inter vuole continuare a vincere, la Juve vuole tornare a farlo: stasera vanno in scena a San Siro ambizioni diverse che alimenteranno spiriti diversi.
Vaciago (TS): “Inter ha più da perdere della Juventus. Chissà se la classifica…”
L’Inter ha certamente più da perdere della Juve. Il Milan insegue con ritmo insidioso, il calendario si presenta impestato e il rischio di farsi soffiare un altro scudetto è un fantasma che si aggira per San Siro. Tuttavia, non sarebbe facile neanche per la Juve digerire una sconfitta, dopo aver sprecato punti con Lecce, Cagliari e Lazio (pensate: 7 punti alla portata dei bianconeri, che peraltro hanno giocato bene tutte e tre le partite). La Roma incombe, il Como fa paura, il Napoli rischia di andarsene un po’ più lontano: Spalletti non verrebbe processato se perdesse, ma gli girerebbero parecchio le scatole e gli si complicherebbero le prossime, intense, settimane.
Chissà se questa situazione di partenza renderà la partita più tesa e meno spettacolare. La Juve di Spalletti ha abituato ad aggredire subito, partendo con ferocia. Farlo a San Siro comporterebbe qualche rischio di infilata, considerando la qualità tecnica degli avversari. D’altronde, è da tempo che la Juve non impone il proprio gioco in casa dell’Inter. Anche questo sarebbe una prova di un futuro diverso".
