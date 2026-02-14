FC Inter 1908
Nations League, il sorteggio: l’Italia parte col Belgio il 25 settembre

Comincerà venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino dell'Italia nella quinta edizione della Nations League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Comincerà venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino dell'Italia nella quinta edizione della Nations League. Dopo il sorteggio effettuato ieri a Bruxelles - che ha visto la nazionale inserita nel gruppo 1 della Lega A con Francia.

Belgio e Turchia - questa mattina la Uefa ha reso noto il calendario del torneo. Gli azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi, per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l'Italia scendere in campo quattro volte nell'arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l'ultimo incontro del girone.

Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

