Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato così dei cambi in panchina in Serie A:
Valentini: “Aspetto al varco Allegri. Napoli favorito. Inter? Mi aspetto che Marotta…”
"Il Napoli rimane favorito, poi un gradino sotto metto Milan, Inter e Juve", assicura Antonello Valentini a TMW
"Io aspetto al varco Allegri, che torna caricato a mille dopo un anno. Credo voglia farsi riconoscere. Per me il Milan sta facendo una buona campagna acquisti. E poi Tudor, che ha portato a termine un campionato conquistando la Champions, riparte con una stagione intera e ha il sangue bianconero ed è una garanzia"
"Il Napoli rimane favorito, poi un gradino sotto metto Milan, Inter e Juve, con l'Inter dove spero che Marotta riesca a mettere tutto a posto dopo quanto successo ultimamente. Mi aspetto che Marotta rimetta in linea la squadra".
