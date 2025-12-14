Le vittorie contro l'Inter e contro il Brighton hanno sollevato l'umore in casa Liverpool. Dopo un periodo complicato, la squadra di Slot sembra aver ritrovato lo slancio giusto in vista delle prossime gare.
Van Dijk: "Salah? Non ho idea di cosa succederà. Contro l'Inter si è visto che…"
Van Dijk: “Salah? Non ho idea di cosa succederà. Contro l’Inter si è visto che…”
Dopo la vittoria contro il Brighton, il difensore olandese è tornato anche sulla gara contro l'Inter
"Umore migliorato? È qualcosa di cui dobbiamo parlarne tra di noi, ma credo che la performance parli da sola. Questa è la cosa più importante. L'umore nello spogliatoio è sempre stato molto buono. Può calare se si perde, ma la cosa più importante è che abbiamo voglia di ribaltare la situazione.
"Il modo in cui ci si difende a vicenda è importante. Col Brighton e anche nella partita contro l'Inter si è visto quanto impegno c'è. È una cosa positiva da vedere. Salah? Non abbiamo idea di cosa succederà. È ancora molto importante, vogliamo che rimanga".
