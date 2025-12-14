FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Van Dijk: “Salah? Non ho idea di cosa succederà. Contro l’Inter si è visto che…”

ultimora

Van Dijk: “Salah? Non ho idea di cosa succederà. Contro l’Inter si è visto che…”

Inter Lautaro
Dopo la vittoria contro il Brighton, il difensore olandese è tornato anche sulla gara contro l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Le vittorie contro l'Inter e contro il Brighton hanno sollevato l'umore in casa Liverpool. Dopo un periodo complicato, la squadra di Slot sembra aver ritrovato lo slancio giusto in vista delle prossime gare. 

Inter Lautaro
Getty Images

"Umore migliorato? È qualcosa di cui dobbiamo parlarne tra di noi, ma credo che la performance parli da sola. Questa è la cosa più importante. L'umore nello spogliatoio è sempre stato molto buono. Può calare se si perde, ma la cosa più importante è che abbiamo voglia di ribaltare la situazione.

Van Dijk: “Salah? Non ho idea di cosa succederà. Contro l’Inter si è visto che…”- immagine 3

"Il modo in cui ci si difende a vicenda è importante. Col Brighton e anche nella partita contro l'Inter si è visto quanto impegno c'è. È una cosa positiva da vedere. Salah? Non abbiamo idea di cosa succederà. È ancora molto importante, vogliamo che rimanga".

Leggi anche
Calamai: “La Juve rischia di fare la fine della Ferrari. Dopo Moratti…”
Braglia: “Inter? Rischia tanto a Genova. Rispetto a prima non ha…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA