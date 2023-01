Vanheusden, finalmente buone notizie. All. AZ: “È pronto, convocato per domani”

Zinho Vanheusden è finalmente pronto per tornare a giocare: lo sfortunato difensore belga di proprietà dell'Inter ha recuperato dall'ultimo infortunio, e figurerà nell'elenco dei convocati dell'AZ Alkmaar per la sfida di domani contro il Vitesse. Lo ha confermato il tecnico Pascal Jansen nella conferenza stampa della vigilia: "Zinho è tornato ad allenarsi a pieno regime. Sono due settimane che si allena con il gruppo, senza restrizioni. È pronto per rimettersi in carreggiata".