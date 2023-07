In Belgio – Inter, Vanheusden a un passo dallo Standard: i dettagli

Reduce dal prestito all'AZ Alkmaar, Zinho Vanheusden è pronto a tornare in Belgio. Il difensore, 23 anni di proprietà dell'Inter, è in procinto di tornare allo Standard Liegi, club dove è cresciuto. Secondo quanto riportano in Belgio, per il passaggio del giocatore dall'Inter al club belga è solo questione di dettagli.