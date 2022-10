Social / Vanheusden dopo l’infortunio: “Un altro duro colpo, ma non mollerò mai”

La sfortuna non ne vuole sapere di lasciare in pace Zinho Vanheusden: il difensore belga, appena rientrato dall'ennesimo infortunio, ha rimediato la frattura del piede a una sola settimana dal ritorno in campo. Un ennesimo ostacolo sulla strada del centrale classe '99, che ha affidato a Instagram le sue sensazioni: "Un altro duro colpo, ma non mollerò mai. Sarò sempre grato per l'amore e il supporto delle persone intorno a me".