Vanheusden, l’Inter punta ancora forte su di lui. Ecco perché la scelta del prestito

Il giovane difensore ha bisogno di giocare e all'Inter sarebbe chiuso da Bastoni, De Vrij e Skriniar

Dopo il rientro dal prestito allo Standard, il futuro di Zinho Vanheusden potrebbe essere ancora lontano dall'Inter. Ma non per molto. Il giovane difensore è nei piani futuri del club nerazzurro che ha scelto un piano per la sua crescita.

"L’Inter è ancora convinta che Vanheusden sia da Inter, tanto che lo ha appena contro riscattato dallo Standard Liegi per 16 milioni. Mica noccioline. Al momento però Zinho, che infatti non è stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione di Inzaghi, in nerazzurro sarebbe chiuso dagli intoccabili Skriniar, De Vrij e appunto Bastoni (senza dimenticare D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov) e quindi si è deciso per il prestito", spiega Gazzetta.it.