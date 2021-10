Vanni: “Lukaku mai come Dzeko in Champions: Edin dalla sua ha tutto tranne una cosa”

Focus sull'attaccante serbo: scatta il confronto con Romelu Lukaku

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha elogiato Edin Dzeko per la prestazione in Champions League. Nello specifico è scattato anche il paragone con Romelu Lukaku, il giocatore che l'Inter mai avrebbe voluto perdere. E invece. "Lukaku con la maglia dell’Inter una partita così in Champions non l’ha mai fatta. Nemmeno con la doppietta al M’Gladbach. Edin Dzeko è un giocatore di classe mondiale. Ha tutto dalla sua tranne l’età", ha commentato Vanni.