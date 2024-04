Durante la revisione in sala VAR si sente prima "Secondo me non c'è violenza. Dà il rosso, come rosso? Ha fatto rosso. Va bene dai, confermiamo"

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 10:37)

Durante Oper Var, su DAZN, sono stati analizzati i casi diMilan-Lecce, in particolare si è parlato dell'espulsione di Krstovic e si è sentito il dialogo tra arbitro e VAR. "Fallo per la difesa", "Come è questo fallo?", si sente dal VAR. E ancora: "Giallo, gli fa giallo". Si ferma sul punto di contatto l'azione e si guarda dall'alto.