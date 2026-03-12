Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni sulla stagione della squadra di Conte finita abbondantemente dietro l'Inter:
Varriale: “Conte? Lo vorrei al Napoli tutta la vita. Visto all’Inter e alla Juve…”
Il Napoli ha avuto tantissimi infortuni: è solo sfortuna o c’è altro?
"Credo che qualcosa da studiare e da rivedere a fine stagione ci sia, però la componente sfortuna pesa per più del 50%. Non bisogna guardare solo in casa Napoli: anche squadre come Real Madrid e Liverpool hanno avuto tantissimi infortuni. Si gioca troppo, ed è un fattore determinante. Inoltre il Napoli ha avuto alcuni infortuni traumatici importanti, come quelli di Lukaku, De Bruyne e Anguissa, che non dipendono dalla preparazione".
Quanto pesa la presenza di Antonio Conte in questa stagione del Napoli?
"Conte per me è un grande allenatore e sinonimo di competitività. L’ho visto lavorare con la Juventus, con il Chelsea, con l’Inter e con la Nazionale, migliorando sempre i giocatori a disposizione. Può sbagliare anche lui, come tutti, ma se facciamo un bilancio tra aspetti positivi e negativi io dico Conte tutta la vita al Napoli."
