Il Napoli ha avuto tantissimi infortuni: è solo sfortuna o c’è altro?

"Credo che qualcosa da studiare e da rivedere a fine stagione ci sia, però la componente sfortuna pesa per più del 50%. Non bisogna guardare solo in casa Napoli: anche squadre come Real Madrid e Liverpool hanno avuto tantissimi infortuni. Si gioca troppo, ed è un fattore determinante. Inoltre il Napoli ha avuto alcuni infortuni traumatici importanti, come quelli di Lukaku, De Bruyne e Anguissa, che non dipendono dalla preparazione".