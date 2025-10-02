Finita l'avventura in Rai per Enrico Varriale, si è risolto il rapporto tra il giornalista e l'emittente. Come riporta Calcio e Finanza, "La Rai ha risolto il contratto del noto giornalista Enrico Varriale per giusta causa. Lo ha comunicato nella giornata di ieri il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, in una mail inviata al CdR di RaiSport e inoltrata nella mattinata anche al resto della redazione sportiva".

"Nel settembre 2021 viene indagato per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna; a suo carico il Tribunale di Roma dispone il divieto di avvicinamento. Nel novembre dello stesso anno la Procura chiede il processo immediato, ritenendo le prove a suo carico “schiaccianti”. Il processo di primo grado, avviato nel gennaio 2022, si conclude con una condanna a dieci mesi per stalking e lesioni. Inoltre, il giornalista sportivo è a processo, sempre per stalking e lesioni, anche per un’altra e successiva accusa: è stato denunciato da una seconda donna con la quale aveva avuto una relazione", ricorda il sito.