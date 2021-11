Sky – Venezia-Inter, Inzaghi valuta almeno 4-5 cambi. Sanchez e De Vrij out

Allenamento di scarico oggi ad Appiano. Il tecnico nerazzurro valuta qualche cambio in vista della trasferta di Venezia

Il giorno dopo la fondamentale vittoria contro lo Shakhtar, l'Inter si è ritrovata ad Appiano per smaltire le scorie della gara contro gli ucraini. I nerazzurri avranno poco tempo per recuperare, sabato saranno di nuovo in campo impegnati nella trasferta contro il Venezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci saranno almeno 4-5 cambi rispetto allo Shakhtar. Non ci saranno Sanchez e De Vrij ancora infortunati.